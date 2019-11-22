Трамп: Я словом остановил миллион китайских солдат

Американский президент прокомментировал проходящие в Гонконге протесты, заявив, что если бы не он, то Китай бы уничтожил специальный административный район.

«Гонконг был бы раздавлен за 14 минут, если бы не я. У него [Си Цзиньпиня] был миллион солдат, стоящих рядом с Гонконгом. И они не двигаются, потому что я позвонил», – цитирует 22 ноября заявление Дональда Трампа телеканал Foxnews.

По его словам, он заверил китайского лидера, что, применив силу, тот бы совершил «большую ошибку». Американский президент пригрозил Си Цзиньпиню осложнением и без того непростых торговых отношений между двумя странами.

Протесты и столкновения с полицией продолжаются в особом административном округе КНР около полугода. Поводом стал законопроект об экстрадиции на материк подозреваемых в совершении преступлений. Инициатива была воспринята как покушение на уникальные для Китая особенности и свободы Гонконга. После многодневных акций гражданского неповиновения, которые несколько раз собирали на улицах Гонконга сотни тысяч человек, власти отказались от рассмотрения законопроекта. Тем не менее протесты продолжились. Демонстранты теперь требуют прямых выборов руководства территории.



