Суд распустил избирком муниципалитета «Семеновский». В ночь после выборов там через окно украли бюллетени

Санкт-Петербургский городской суд распустил избирательную комиссию муниципального образования (ИКМО) «Семеновский». Решение удовлетворить иск, поданный городским избиркомом, суд принял на заседании 22 ноября.

В конце сентября в городскую комиссию на избирком «Семеновского» (этот муниципалитет расположен в Адмиралтейском районе) пожаловался Алексей Цыбышев. Его жалоба касалась событий, произошедших в ночь подсчета голосов и несколько дней спустя. По словам заявителя, после выборов он подал в избирком муниципалитета жалобу на председателя нижестоящей участковой комиссии №40, однако по существу ее никто не рассмотрел. Петербургская избирательная комиссия с доводами Алексея Цыбышева согласилась и обязала ИКМО с жалобой разобраться. Однако действия это предписание не возымело. Именно за неисполнение решения городского избиркома суд и расформировал ИКМО.

Участковая комиссия №40 муниципальные выборы 8 сентября провела со скандалом. В суде рассматривается иск об отмене итогов голосования на этом участке. Как утверждают истцы, в ночь подсчета голосов в окно избиркома влез человек и украл бюллетени. «Фонтанка» писала и о других нарушениях на выборах в этом муниципалитете. В результате семь из десяти мандатов там достались кандидатам от «Единой России», три взяли яблочники.

Избирком «Семеновского» – один из четырех муниципальных избиркомов, которые петербургская комиссия пытается расформировать через суд. Кроме него «под нож» пойдут комиссии в «Екатерингофском», «Коломягах» и «Сергиевском». Решение распустить эти комиссии стало реакцией руководства избирательной системы Петербурга на тысячи сообщений о нарушениях на последних муниципальных выборах.



