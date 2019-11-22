Петербургу добавят газа. Число газовых заправок вырастет в восемь раз за три года

Сеть газонаполнительных компрессорных станций в Петербурге в 2019 году увеличится в полтора раза. Как сообщила 22 ноября пресс-служба Смольного, в дополнение к шести действующим заправкам добавятся еще три – на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине и заправка в поселке Петро-Славянка.

Об развитии сети таких станций правительство Северной столицы договорилось с ПАО «Газпром» в октябре на Петербургском международном газовом форуме. Согласно документу, к 2023 году в Санкт-Петербурге будет работать 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Затраты бизнеса частично компенсируют из федерального бюджета. Так, расходы на три станции, запущенные в 2019 году, возместит резервный фонда правительства РФ, который выделит трансферт в размере 120 млн рублей.

Сейчас в Северной столице эксплуатируется 163 газомоторных автобуса, 14 единиц уборочной техники, 7 единиц специального грузового транспорта. К 2023 году количество единиц техники на природном газе вырастет до 400. По оценкам, к 2023 году общий объем потребления природного газа на транспорте вырастет до 48,4 млн кубометров в год. На природное топливо будет переоборудовано 1600 легковых и 450 грузовых автомобилей, а также 100 автобусов.

«Сегодня сдерживающим фактором развития рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге является недостаточно развитая инфраструктура. Привлечение федерального софинансирования повысит инвестиционную привлекательность проектов, а значит, позволит привлечь больше частных инвестиций в отрасль», – отмечает в сообщении Смольный.



