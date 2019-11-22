Танкер сел на мель и лёг на борт у Одессы. Капитан в тяжелом состоянии

Судно под флагом Молдовы, которое был пришвартовано около порта Южный, из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы.

«В Одессе эвакуировали трех человек экипажа танкера "Делфи", который сел на мель, после того, как его сорвало с якоря из-за сильного шторма», – об этом 22 ноября сообщает 112 Украина со ссылкой на главу Одесской администрации Максима Куция.

По его словам, после ЧП членам экипажа потребовалась помощь врачей, а троих увезли в больницу. Больше всех пострадал капитан, который до сих пор находится в тяжелом состоянии. Кроме того, после крушения на воде появились пятна, которые предстоит изучить экологам.





Во время спасательной операции к танкеру было практически невозможно подобраться из-за сильных волн.

«Делфи» находился в украинской акватории с мая.