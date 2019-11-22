Суд продлил задержание самому молодому подозреваемому в организации лаборатории с тоннами наркотиков

Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок задержания 24-летнего жителя Киришей Дмитрия Говорушкина до 72 часов. Заседание прошло вечером 22 ноября. Указанный киришанин – самый молодой подозреваемый в организации подпольной фабрики, где нашлись тонны наркотиков.

Как сообщает 47news, судья Ольга Матвеева удовлетворила ходатайство защиты Говорушкина о продлении срока задержания до 72 часов. Адвокат просила время для сбора документов, характеризующих подозреваемого, а также медицинских справок. Представитель прокуратуры и следователь полиции возражали. Следствие просило поместить Говорушкина в изолятор на два месяца – до 21 января.

Один документ по личности Говорушкина на нынешнем заседании всё же был представлен. Судье показали характеристику за подписью заведующего детским садом №17, где подозреваемый, будучи студентом, проходил практику. Судя по ней, Говорушкин проявил себя ответственным человеком, способным заинтересовать дошкольников, с творческим подходом в работе. Чуть ранее подозреваемый сообщил, что образование у него высшее. Но местом работы назвал некое ООО «Фаворит-Альянс».

Дмитрий Говорушкин был задержан тосненской полицией после того, как обычный участковый Дмитрий Петров, вдохновившись статьёй «Фонтанки», проверил ангар в посёлке Обуховец и наткнулся на пять тонн наркотиков стоимостью около 10 млрд рублей.



