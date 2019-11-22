Петербургские судовладельцы продлили лето. Прогулки по рекам и каналам продолжились после закрытия навигации

Аномально теплый ноябрь дал возможность петербургским судовладельцам продлить сезон. Несмотря на то, что еще 15 ноября была закрыта навигация по малым рекам и рукавам Невы, а губернатор с этой же даты запретил петербуржцам выходить на лед, некоторые операторы водных экскурсий продолжили работу.

Так, с 15 по 22 ноября петербуржцы и гости города могли полюбоваться видами Северной столицы с воды на бортах теплоходов «Свирь-1», «Пыжик» и «Форт-Ривер».

В ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС), которая, по собственным оценкам, занимает 85% рынка, сообщили, что указанные корабли не принадлежат ее участникам. Все операторы, входящие в организацию, прекратили навигацию до 15 ноября.

Теплоход «Пыжик» и «Форт-Ривер» предлагают в аренду, соответственно, ООО «Нева-Кронверк» и СК «Петербургские каналы», но телефоны организаций не отвечают. «Свирь-1» указана на сайте Водно-моторного клуба «Чайка», но, как сообщили в компании, она продала теплоход еще весной, но имя нового владельца уточнить отказались. В высокий сезон судно почти не использовалось, и, возможно, нынешний хозяин решил наверстать упущенное.





Ранее сообщалось, что объем перевозок операторов водных экскурсий в навигацию 2019 года упал на 13% по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее Ассоциация владельцев пассажирских судов сообщала, что изучает возможность запуска круглогодичной навигации в Петербурге по примеру Москвы. Но, как сообщил «Фонтанке» глава АВПС Владимир Родионов, идею признали нереалистичной, поскольку петербургский флот и инфраструктура не предназначены для эксплуатации в зимнее время. Впрочем, по мнению главы ассоциации, пока держится плюсовая температура, угрозы для безопасности пассажиров при прогулках по рекам и каналам нет.