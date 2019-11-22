Уцелевшая избранница историка Соколова рассказала, почему осталась жива

Обвиняемый в убийстве сожительницы экс-доцент Олег Соколов слишком сильно изменил свою жизнь, чтобы отпустить пожелавшую с ним порвать Анастасию Ещенко. Этим мнением с «Фонтанкой» поделилась первая жертва историка в интервью, которое опубликовано 22 ноября.

По словам девушки, 29 ноября 2008 года ее саму спасла нерешительность преподавателя. У него в тот момент недавно родился ребёнок, прочие жизненные обстоятельства не позволили, по ее мнению, завершиться истории фатально. Свои отношения они держали в тайне, развод, несмотря на обещания, Соколов так и не оформил. Убитая аспирантка же сильно изменила его жизнь. «Человек, зашедший с ним так далеко... Они жили вместе, он развелся, не скрывал отношения в университете. С такими авансами, с таким углублением в его жизнь, у нее не было шансов вырваться просто так», – убеждена избитая Соколовым девушка.

Она также рассказала об угрозах от, предположительно, сторонников Соколова и письмах от него самого с требованием забрать заявление об избиении. Их она получала в 2018 году, когда доцент выяснял отношения с оппонентом Евгением Понасенковым. Девушке, среди прочего, угрожали тем, что распространят видеозапись интимного характера, которая была сделана в момент ее отношений с Соколовым. По её словам, историк сделал запись тайно и манипулировал этим, удерживая ее рядом с собой.

Подробный рассказ первой жертвы историка читайте в интервью «Фонтанке».



