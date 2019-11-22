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Город
24.11.2019 15:18
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А пешеходу стоило жизни. Что не так со светофором на Загородном, где троллейбус сбил девушку

Смертельного ДТП в центре Петербурга могло и не случиться, будь светофор отрегулирован иначе. «Фонтанка» проанализировала ситуацию с транспортным экспертом.

А пешеходу стоило жизни. Что не так со светофором на Загородном, где троллейбус сбил девушку

Михаил Гречев/"Фонтанка.ру"

Страшная авария произошла примерно в 18:55 в среду, 20 ноября, у зебры на Загородном  проспекте вблизи перекрестка с Рузовской улицей. Камера видеонаблюдения показала, как девушка стоит перед переходом на нечетной стороне проспекта, машин мимо неё не следует. Затем она поворачивает голову влево вверх, после чего поднимает скейт и шагает прямо под троллейбус. Другое видео, сделанное регистратором, показывает, что «рогатому» горел зелёный свет.

Однако если присмотреться внимательно, то видно, что скейтерша смотрит на светофор для машин, а не на приближающийся троллейбус. Убедившись, что на «автомобильном» светофоре красный, она уже не обращает внимания на троллейбус, так как ожидает, что он остановится, и начинает движение буквально за несколько секунд до того, как у неё должен был загореться зеленый.

Девушка, очевидно, не знала, что красный сначала загорается только для тех, кто двигается по Загородному проспекту от Московского. Тем, кто двигается к Московскому, в этот момент еще горит зеленый. Но девушка пребывает в полной уверенности, что красный горит для всех, и, не глядя, шагает на дорогу, несмотря на то что до «пешеходного» зеленого еще несколько секунд.

Эта привычка есть у многих автомобилистов – смотреть на чужой светофор и стартовать за несколько мгновений до своего «зеленого». Пешеходы реже так делают, но все же делают. «Я понимаю, что ответственный за светофор хотел как лучше. И в принципе с точки зрения водителей у него это получилось. Но, увы, фазы цикла работы светофора непонятны инстинктивно для тех, кто не защищён железной коробкой. Такие вещи, как патологическая тяга к началу движения "за секунду до", нужно знать – это слишком дорого стоит», – рассуждает в своем телеграмм-канале эксперт по транспорту в агломерациях Иван Вергазов.


«Фонтанка.ру»

По его мнению, принципиальная вещь – это выделение для пешеходов отдельной фазы на всём перекрестке. То есть, когда у пешеходов зеленый, у всех остальных – красный. Чтобы они ни с кем не пересекались.

«Конкретно там нужно было, наверное, сделать левый поворот в начале зеленой фазы от Витебского вокзала, чтобы сначала машины поворачивали налево, а потом встречные могли ехать прямо. То есть по сути поменять местами фазы. Тогда ситуация конкретно такой фатальной ошибки со стороны пешехода будет невозможна. К сожалению, такие "мелочи" у нас сплошь и рядом. А первая причина – поиск только формальных причин ДТП. Всем этого достаточно. А понять, почему кто-то что-то нарушил, как можно было это предупредить или резко снизить последствия, этим никто не занимается. Только убогих лежачих полицейских понаукладывали», – сообщил «Фонтанке» Иван Вергазов.

За настройку городских светофоров отвечает сразу несколько служб, однако среди ключевых – казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения» (ДОДД). Представитель дирекции сообщил «Фонтанке», что учреждение всегда готово работать с обращениями граждан, в том числе и по изменению схемы работы светофорных объектов. Касательно перекрестка Загородного и Рузовской в ведомстве не настаивают на том, что все отрегулировано идеально. «Дорожная ситуация зависит от многих постоянно изменяющихся факторов: погода, ДТП, ограничений движения и других», – говорят в ДОДД.

Вергазов говорит, что у него, как и у многих, есть большой опыт получения отказов от реализации предложений, в том числе с идеями об изменении режима работы светофоров.  

Стоит подчеркнуть, что длинного списка возможных последствий чужих ошибок и недоработок на дороге можно избежать, если быть максимально бдительным и внимательным, а также строго следовать правилам дорожного движения.

Напомним, что не самый оптимальный выбор схемы работы светофоров, отнюдь не единственная помарка в работе городских служб. Так, например, к осени на трех перекрестках Петербурга – на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов, Светлановского проспекта и улицы Орбели, а также на перекрестке Пискаревского и Полюстровского –  появилась разметка 1.26, или «вафельница». «Фонтанка» подробно объясняла, почему места для нанесения выбрали не самые удачные.


Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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