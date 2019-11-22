На Литовской отчаянный «Фольксваген» подставился под Спецсвязь и лёг на крышу

Авария с участием автомобиля Управления специальной связи по Петербургу и Ленобласти произошла в Калининском районе города 22 ноября. Ведомственный фургон на развороте подбил легковушку.

О ДТП на пересечении Литовской и Грибакиной около половины пятого вечера «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, «Фольксваген Поло» пытался совершить поворот налево и заехать на парковку у гипермаркета «СатурнСтройМаркет», когда ему в бок въехал автомобиль Спецсвязи.

От удара белый «Поло» опрокинуло на крышу, ведомственный фургон, судя по фото, обзавёлся вмятиной и в столкновении выстоял. Очевидец отметил, что легковушку уже поставили на колёса, водителя из неё достали и передали медикам. Насколько он пострадал, увидеть не удалось.

В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области информация об аварии не поступала. Телефон Спецсвязи на момент публикации был безответен. ФГУП занимается перевозкой особо ценных грузов, правила парковки порой трактует в свою пользу.



