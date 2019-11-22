Городам России пропишут минимальный стандарт благоустройства

Правительство РФ планирует разработать минимальный стандарт благоустройства городов, где будет прописана необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Об этом со ссылкой на заявление «строительного» вице-премьера Виталия Мутко 22 ноября пишет «Интерфакс».

Запредседателя правительства на встрече с руководителями городских сообществ в Агентстве стратегических инициатив заявил о необходимости развития минимального стандарта благоустройства. «То есть в каждом городе должна быть инфраструктура для комфортной жизни. Это магистраль, это гостиницы в центре города, это общественные пространства, станция скорой помощи и т.д.», – цитирует Мутко информагентство.

Напомним, в ноябре был представлен индекс качества городской среды. Его разработкой занимались Министерство строительства, госкомпания «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка». Индекс рассчитывается по 36 показателям, в числе которых состояние социальной сферы, безопасность общественных пространств и дорог, общественный транспорт и благоустройство.

Максимальный показатель – 360 баллов. Города, набравшие больше 180, считаются благоприятными, таких из более чем тысячи набралось только 23%. В лидеры выбилась Москва, которая получила 276 баллов, на втором месте Петербург с результатом 238.



