Недвижимость
Городам России пропишут минимальный стандарт благоустройства
Правительство РФ планирует разработать минимальный стандарт благоустройства городов, где будет прописана необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Об этом со ссылкой на заявление «строительного» вице-премьера Виталия Мутко 22 ноября пишет «Интерфакс».
Запредседателя правительства на встрече с руководителями городских сообществ в Агентстве стратегических инициатив заявил о необходимости развития минимального стандарта благоустройства. «То есть в каждом городе должна быть инфраструктура для комфортной жизни. Это магистраль, это гостиницы в центре города, это общественные пространства, станция скорой помощи и т.д.», – цитирует Мутко информагентство.
Напомним, в ноябре был представлен индекс качества городской среды. Его разработкой занимались Министерство строительства, госкомпания «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка». Индекс рассчитывается по 36 показателям, в числе которых состояние социальной сферы, безопасность общественных пространств и дорог, общественный транспорт и благоустройство.
Максимальный показатель – 360 баллов. Города, набравшие больше 180, считаются благоприятными, таких из более чем тысячи набралось только 23%. В лидеры выбилась Москва, которая получила 276 баллов, на втором месте Петербург с результатом 238.