«Каамос» близко. На севере Финляндии запустили камеру для наблюдения за полярной ночью
Если вам кажется, что в Петербурге зимой не хватает света, самое время посмотреть, как зимняя тьма накрывает самый северный муниципалитет Финляндии – Энонтекиё.
В Лапландии заработала камера для онлайн-трансляции полярной ночи. Её установили в деревне Хетта. Жизнь без солнца с видом на снежную сопку Оунастунтури, меняющееся небо и угол деревенского магазина – вот на что можно взглянуть в режиме онлайн.
Полный «каамос» – именно так финны называют полярную ночь – наступит в Хетта 6 декабря. Вновь солнце взойдёт только через месяц, 6 января. Впрочем, у слова kaamos есть и второе значение – это зимняя депрессия, вызванная нехваткой света.
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Справка:
Энонтекиё находится у границы со Швецией и Норвегией. Это третий по величине муниципалитет Финляндии. В нём находится 60% всех сопок страны и все вершины высотой более 1000 метров. Самые известные сопки - Саана и Халти в деревне Килписъярви. Энонтекиё является оживленным туристическим направлением для любителей дикой природы.
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