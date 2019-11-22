«Каамос» близко. На севере Финляндии запустили камеру для наблюдения за полярной ночью

Если вам кажется, что в Петербурге зимой не хватает света, самое время посмотреть, как зимняя тьма накрывает самый северный муниципалитет Финляндии – Энонтекиё.

В Лапландии заработала камера для онлайн-трансляции полярной ночи. Её установили в деревне Хетта. Жизнь без солнца с видом на снежную сопку Оунастунтури, меняющееся небо и угол деревенского магазина – вот на что можно взглянуть в режиме онлайн.

Полный «каамос» – именно так финны называют полярную ночь – наступит в Хетта 6 декабря. Вновь солнце взойдёт только через месяц, 6 января. Впрочем, у слова kaamos есть и второе значение – это зимняя депрессия, вызванная нехваткой света.



