На Петроградской стороне упал кран на стройплощадке клубного дома

Стреловой автокран упал на стройплощадке в Петроградском районе Петербурга.

Фото: Читатель «Фонтанки» Наталья

Видео ЧП в редакцию «Фонтанки» прислала вечером 22 ноября читательница Наталья.

На кадрах махина «развалилась» по диагонали участка, огороженного на перекрёстке улиц Малой Зелениной и Петергофской. Петербурженка, поделившаяся роликом говорит, что, если бы кран начал падать в другую сторону, то упал бы он на жилой дом.

На указанной стройплощадке готовятся к возведению ЖК «Октавиа», срок сдачи которого намечен 4 квартал 2022 года. Застройщиком выступает ГК «Балтийская коммерция». Её директор Иван Архипов в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что никто не пострадал, но от более подробных комментариев без изучения ситуации воздержался.



