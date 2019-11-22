Многодетный отец из Петербурга остался без 450 тысяч на ипотеку от Путина: банк не нашел у него ребенка

Петербуржец Николай, после рождения двойни ставший отцом сразу троих малышей, попытался претендовать на 450 тысяч рублей компенсации ипотеки и процентов по ней, которую обещал многодетным президент Владимир Путин. Но ему отказали.

Фото: читатель "Фонтанки" Николай

Как рассказал «Фонтанке» 22 ноября петербуржец, он брал ипотеку в Сбербанке, поэтому подал документы, необходимые для получения помощи, туда. В том числе, свидетельства о рождении всех детей. Кредитор после проверки перенаправил бумаги оператору – «Дом.РФ», который распределяет средства. Но внезапно пришел отказ с формулировкой «в связи с отсутствием сведений о рождении ребенка».

После обращения «Фонтанки» Николаю позвонили из Сбербанка и, по его словам, пообещали разобраться в ситуации к середине недели. В «Дом.РФ» также заявили, что дадут многодетному отцу второй шанс.

«ДОМ.РФ» совместно с кредитором проводит проверку причин неполучения запрашиваемых сведений из единого реестра ЗАГС, инициировано повторное рассмотрение заявки. О результатах проверки заемщику сообщит кредитор», – заявили в пресс-службе банка.





"Мы выясняем причину сложившейся ситуации, однако уже сейчас по имеющимся документам мы видим, что многодетная семья Николая Кобзарева из Петербурга имеет полное право на получение субсидии в размере до 450 тыс рублей на компенсацию ипотеки в Сбербанке", – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ПАО Сбербанк.

Как писала «Фонтанка», 2000 семей с тремя и больше детьми получили отказы от «Дом.РФ» в анонсированной президентом Владимиром Путиным помощи с ипотекой. Рай социального государства обернулся бюрократическим адом с отписками.