Горсуд оставил в силе штраф ИТМО за обрушение корпуса на улице Ломоносова

ИТМО не удалось оспорить в Горсуде полумиллионный штраф по факту обрушения корпуса университета на улице Ломоносова. Апелляционная жалоба ВУЗа была оставлена без удовлетворения, сообщила 22 ноября пресс-служба комитета по охране памятиков Петербурга.

Штраф в размере 500 тысяч рублей из-за частичного обрушения объекта культурного наследия «Здание коммерческого училища» получило ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Частичное обрушение кровли и деревянных конструкций пяти этажей дома №9 на улице Ломоносова произошло 16 февраля 2019 года около 17.40. В это время шли занятия. Были эвакуированы 86 человек, в ходе обрушения никто не пострадал и не погиб. По факту3 произошедшего возбуждено уголовное дело.

Комитет по охране памятников обратился с исковым заявлением к ИТМО с требованием от октября 2021 года отреставрировать здание. В августе Куйбышевский суд удовлетворил требование. Апелляцию на это решение Горсуд рассмотрит 28 ноября.



