СМИ: директор Российского экологического оператора уволен, его может сменить бывший глава Минстроя

Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора, который курирует мусорную реформу в стране, отправлен в отставку. Ранее от должности был освобожден профильный чиновник Минприроды.

Об отставке Буцаева 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, на его место рассматривается кандидатура Михаила Меня, бывшего министра строительства и ЖКХ, а ныне аудитора Счетной палаты.

Денис Буцаев был назначен на должность гендиректора РЭО в апреле 2019 года. Именно эта госкомпания курирует проведение реформы по обращению с коммунальными отходами. В большинстве регионов она стартовала в текущем году, всего выбрано около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами. Как недавно рассказывал сам Буцаев, уже сейчас уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%. В начале ноября был отправлен в отставку замминистра природы Владимир Логинов, который отвечал за реформу на уровне министерства.

Напомним, Госдума ФС РФ приняла специальный закон, который позволяет Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. Петербург изначально объявил мораторий только на 2019 год, однако на этой неделе Смольный принял решение продлить его еще минимум на год.

Напомним, возможность взять отсрочку появилась у Петербурга год назад, когда Госдума дала Москве, Петербургу и Севастополю времени до 2022 года. Еще в конце 2017-го Смольный объявил два конкурса – на южную и северную части города – по оказанию услуг единого регионального оператора по обращению с отходами. Предполагалось, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет целиком отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Оба контракта отдала ГУП МПБО-2 – и оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора. Суды по северной половине продолжаются.



