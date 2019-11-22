Мужчину, порезавшего пассажира в метро на «Площади Восстания», задержал полицейский по пути домой

«Фонтанке» стали известны подробности резни в вестибюле метро «Площадь Восстания», произошедшей вечером 20 ноября. А точнее, обстоятельства задержания.

младший сержант полиции Дмитрий Зимников, сотрудник Управления полиции на метрополитене

Напомним, приехавший в Петербург якобы на лечение 56-летний житель Ставрополья с восточными корнями ранил ножом 40-летнего новгородца. Клинок угодил в живот, пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 22 ноября выяснилось, что вооружённого нападавшего задержал сотрудник полиции.

23-летний младший сержант полиции Дмитрий Зимников, сотрудник управления полиции на метрополитене, в форме возвращался со службы домой. К нему подбежала взволнованная женщина и рассказала, что у станции метро «Площадь Восстания» дерутся мужчины. Правоохранитель, забыв про усталость, поспешил на место происшествия, но ничего там не нашёл. Тогда он приступил к опросу прохожих.





Зимников выяснил, что конфликт действительно был. Один из участников зашёл в вестибюль станции, другой рванул в сторону ТЦ, по всей видимости, «Галереи». В вестибюле подземки младший сержант увидел лежащего на полу окровавленного мужчину, тут же вызвал скорую помощь, а ожидание медиков решил скоротать опросом. В это время в метро зашел 56-летний житель Ставрополья, в котором потерпевший узнал своего обидчика.

Дмитрий Зимников использовал боевые приёмы самообороны и задержал владельца ножа, после чего передал его коллегам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инициативного полицейского начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин решил поощрить за решительность и профессионализм.