Медведев утвердил концепцию по борьбе с сигаретами в России: курить будет только каждый пятый

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения России с нынешних 29% до 21% к 2035 году.

Как следует из текста утвержденного 22 ноября документа, отучивать от вредной привычки будут поэтапно. К 2025 году доля курящих среди населения снизится до 26%, к 2030-му — до 23,5%. При этом сократится и розничная продажа сигарет. Вместо 1600 штук на душу будет приходиться тысяча.

В первую очередь бороться будут с помощью профилактики и информирования о вреде табака и воздействии табачного дыма. А также разработкой специальных корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте.

Напомним, что антитабачная концепция прошла долгую эволюцию. Еще два года назад её не поддерживал Минфин из-за несогласия с предложенным повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.



