В центре столицы Абхазии неизвестные в масках открыли огонь

Неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, есть погибшие и раненые, передает издание "Апсны сегодня".

"В 14.40 у ресторана "Сан-Ремо" прозвучала стрельба. По предварительной информации, неизвестные в масках открыли огонь по людям, которые в это время находились в кафе на улице: есть убитые и раненые", – говорится в сообщении.

Место, где произошла перестрелка, находится на набережной, недалеко от комплекса правительственных зданий. Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.





"По предварительной информации, в результате стрельбы погибли два человека", – сказал он.

Как уточнил ТАСС министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, личности погибших установлены. Это мужчина и женщина, граждане Абхазии, женщина работала официанткой.

"По предварительным данным, двое раненых", – сказал собеседник агентства. Они госпитализированы, их состояние пока неизвестно, добавил глава МВД Абхазии.