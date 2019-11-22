За взрыв в Коломягах с тремя пострадавшими монтажник натяжных потолков получил «ограниченное» наказание

Монтажника навесных потолков признали виновным в квартирном взрыве в Коломягах. Из-за неосторожности рабочего рванул баллон с газом, пострадали трое.

Как сообщает прокуратура Петербурга 22 ноября, Алексея Михайлова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

По версии следствия, 9 февраля 2018 года Михайлов вместе с коллегами ремонтировал квартиру на улице Репищева и отвечал за натяжной потолок. Работник поставил газовый баллон с пропано-бутановой смесью рядом с радиатором отопления.

«С учетом того, что баллон был занесен с мороза в теплое помещение и оставлен рядом с источником тепла, произошло расширение смеси, повышение давления, что привело к его разрыву и последующему взрыву», — уточнили в ведомстве.





В результате взрыва пострадали три человека. Ущерб имуществу оценили в 16,5 млн рублей.

Мировой судья судебного участка №170 признал Михайлова виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев ограничения свободы.