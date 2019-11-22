Кремль в «шоке» от видео сирийской казни. Но «информацией не обладает»

Кремль назвал «шокирующим» ролик с сирийской казню, где в качестве палачей выступают наёмники ЧВК Вагнера. Реакцию президентской администрации озвучил 22 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это действительно шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются. Всякие попытки идентифицировать этих людей… В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам», — цитирует Пескова «Новая газета».

Пресс-секретарь Путина не смог ответить на вопрос, считает ли глава государства расследование необходимым. Песков заявил, что это прерогатива Следственного комитета.

О видео казни заговорили после расследования «Новой газеты». Корреспонденту издания удалось раскрыть личность одного из инквизиторов, которые под музыку убили, лишили головы и рук мужчину, вырезали на груди надпись «За ВДВ», подвесили за ноги, а затем сожгли труп. «Фонтанке» же удалось пообщаться с другим предполагаемым участником зверства. Придумать правдоподобное алиби у него не вышло.



