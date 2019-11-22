Науру отозвала признание Косово

Республика Науру стала 17-м государством, отозвавшим признание Косово, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Его слова приводит пресс-служба МИД Сербии 22 ноября.

«Республика Науру является 17-м государством, которое отозвало признание в одностороннем порядке независимости так называемого Косово», — сказал Дачич, добавив, что сегодня замглавы МИД Науру вручил ему копию записки, направленной в посольство Сербии в Австралии.

Как сообщил Дачич, в записке говорится, что Нуару приняло решение отозвать признание Косово как независимого государства и прекратить все дипломатические контакты. Науру также пришла к выводу, что решение о признании Косово «было преждевременным и противоречило принципам резолюции Совбеза ООН 1244».

Дачич добавил, что, таким образом, число стран, заявивших о непризнании Косово, увеличилось до 95 государств – членов ООН, еще 93 государства признают Косово, а пять государств воздерживаются от какого-либо решения.



