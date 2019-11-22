Науру отозвала признание Косово
Республика Науру стала 17-м государством, отозвавшим признание Косово, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Его слова приводит пресс-служба МИД Сербии 22 ноября.
«Республика Науру является 17-м государством, которое отозвало признание в одностороннем порядке независимости так называемого Косово», — сказал Дачич, добавив, что сегодня замглавы МИД Науру вручил ему копию записки, направленной в посольство Сербии в Австралии.
Как сообщил Дачич, в записке говорится, что Нуару приняло решение отозвать признание Косово как независимого государства и прекратить все дипломатические контакты. Науру также пришла к выводу, что решение о признании Косово «было преждевременным и противоречило принципам резолюции Совбеза ООН 1244».
Дачич добавил, что, таким образом, число стран, заявивших о непризнании Косово, увеличилось до 95 государств – членов ООН, еще 93 государства признают Косово, а пять государств воздерживаются от какого-либо решения.
Справка:
Официально Косово объявило о своей независимости в феврале 2008 года, Сербия решение Приштины не признает и считает автономный край частью своей территории. Противоположной точки зрения придерживается большинство стран-членов ЕС, США и ряд других государств. Россия в этом вопросе поддерживает Белград. Северная часть Косово населена преимущественно сербами и фактически не подчиняется косовским властям.