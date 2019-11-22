Водоканал объяснил, почему в некоторых частях Петербурга нестерпимо воняет

Городские власти окончательно определились, что послужило причиной зловония в нескольких районах города. «Химические запахи – результат незаконных сбросов в канализацию», – объяснили 22 ноября нашему изданию в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: Читатель «Фонтанки»

«Причиной этой ситуации могли стать только незаконные сливы посторонних веществ в канализационные или другие коммуникационные сети города. Штатная работа сетей водоотведения города не может вызвать подобные запахи, поэтому сотрудники предприятия провели комиссионные обследования с участием представителей районных администраций, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербурггаз», ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу дворовых, уличных и магистральных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации», – рассказали представители предприятия.

Специалисты городских служб исследовали следующие адреса: Шлиссельбургский проспект, Караваевская улица, Моравский переулок, улица Ярослава Гашека, Малая Карпатская улица, Карпатская улица, улица Олега Дундича, Загребский бульвар, улицы Бухарестская, Димитрова, Народная, проспект Большевиков, Октябрьская набережная и Дунайский проспект.





«Продолжается масштабная диагностика и промывка канализационных сетей. Специалисты Водоканала совместно с Роспотребнадзором отобрали пробы сточных вод и атмосферного воздуха для дальнейшего химического анализа. Усилен контроль за состоянием канализационных сетей в местах расположения социально значимых объектов», – добавили в Водоканале, напомнив, что незаконный сброс отходов производства и потребления посторонних веществ в систему канализации – это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей.

В аналогичной версии уверен глава администрации Фрунзенского района Константин Серов. Чиновник не назвал ответственных, но сообщил, что у него есть догадки о том, кто конкретно это сделал, однако фактов, которые позволили бы ему публично обвинить подозреваемую структуру, у него на момент разговора с «Фонтанкой» нет.

Петербуржцы из Фрунзенского, Невского, Колпинского районов уже второй день сообщают о зловонии. К 22 ноября дурной запах настиг учащихся 70-й гимназии в Петроградском районе. Роспотребнадзор уже исследовал воздух в Купчино, но вреда в нём не нашёл. Результаты анализов проб воды будут только 30 ноября, рассказали в Водоканале Санкт-Петербурга.

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