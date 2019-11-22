В МЧС за вчерашний день на нестерпимое зловоние жаловались больше 20 раз. В пятницу дышится не легче

Больше двадцати заявок о едком запахе неизвестного происхождения получили накануне в городском МЧС из двух районов Петербурга. В пятницу, 22 ноября, счётчик продолжает крутиться, число районов удвоилось.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, к шести вечера четверга, 21 ноября, на пульт дежурного поступило 21 обращение. Труднее всего, судя по всему, дышалось во Фрунзенском районе – оттуда поступило 15 жалоб. Ещё шесть раз помощи спасателей просили из Невского района города.

Сегодня, в пятницу, география расширилась: звонки поступают также из Колпинского и Петроградского районов. Количество вызовов за 22 ноября ещё не подсчитывали, но похоже, что выезжать приходится с той же частотой, что и накануне.

В управлении уточнили, что МЧС отрабатывает заявки в связке с районными администрациями, комитетом по природопользованию, Роспотребнадзором, свои замеры проводит Водоканал. Накануне задействовали передвижную химико-радиометрическую лабораторию, превышений предельно допустимой концентрации в воздухе она не показала. Роспотребнадзор также не нашёл ни загрязнений, ни вреда.





Чиновники из Фрунзенского района рабочей версией выдвинули слив в канализацию особенно пахучих химикатов. Глава района заявил, что догадывается о личности виновника, но нехватка фактов пока мешает обличить его публично.

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