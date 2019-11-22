«Яндекс.Такси» заблокировало неадеквата, пойманного на площади Победы с наркотиками

Приложение «Яндекс.Такси» заблокировало водителя, остановленного на юге Петербурга с наркотиками.

В пресс-службе сервиса прокомментировали новость «Фонтанки», опубликованную утром 22 ноября, о задержании на площади Победы неадекватного водителя «Яндекс.Такси» с двумя контейнерами, в которых находился синтетический психостимулятор. Собеседница издания сообщила, что, разобравшись, представители сервиса выяснили, что таксист был не на заказе.

«На данный момент он заблокирован в сервисе», – заверили в «Яндекс.Такси».

Мужчина за рулем Kia отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем получил административный протокол, а позже еще и уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.





Неделю назад в Петербурге задержали таксиста с десятками свертков запрещенного вещества. Их также перевозили в машине с символикой «Яндекс.Такси».