«Петербургская Недвижимость» предлагает инвесторам новые коммерческие помещения в Красносельском районе

Setl Group

Компания открыла продажу коммерческих помещений в популярном квартале «Солнечный город», в корпусе 10.2. На выбор представлено 14 вариантов удобных и функциональных планировок. Стартовая цена — от 10,3 млн рублей.

В доме запроектированы помещения площадью от 47,97 до 197,27 кв. метров, подходящие для офисов, магазинов и кафе. В каждом из них предусмотрены витринные окна и удобные входы. Усиленная электрическая мощность позволит подключить необходимое торговое оборудование.

Рядом с корпусом 10.2. находится парк отдыха «Солнечный город» — место притяжения жителей квартала. Такое соседство сделает коммерческие объекты на первых этажах дома еще более востребованными.

«Солнечный город» — масштабный проект квартальной застройки, который строится в активно развивающейся части Красносельского района. Магазины, кафе и учреждения бытовых услуг, расположенные на первых этажах домов, будут пользоваться высоким спросом. Клиентами и покупателями станут не только владельцы квартир в «Солнечном городе», но и жители соседних кварталов, которые водят детей в расположенные здесь сады, школы и парк отдыха.

Покупка помещений для бизнеса — хорошее решение для инвесторов. При желании клиенты могут приобрести помещения в рассрочку от застройщика. Чтобы не заниматься рекламой, поиском арендатора и подписанием договора самостоятельно, владельцы могут воспользоваться сервисом «аренда под ключ» и перепоручить все заботы специалистам «Петербургской Недвижимости».

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«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех проектов девелопера Setl Group.

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