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Городская премия
22.11.2019 15:30
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Банк «Открытие» наращивает кредитный портфель и претендует на премию «Фонтанки»

Банк «Открытие» наращивает кредитный портфель и претендует на премию «Фонтанки»

Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие», номинированного горожанами на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влиятельность», рассказал, как его сотрудники получают обратную связь от петербуржцев и как мнение жителей города влияет на зарплату руководителей банка.

Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие"
Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие"

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  • Наши читатели назвали ваш банк в числе претендентов на звание лучшего в городе. Важно ли это для вас, и что вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Новая команда во главе с президентом-председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым очень много времени и средств вкладывает в обучение сотрудников лучшим практикам взаимодействия как с розничными клиентами, так и с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Мы меняемся к лучшему, стараемся улучшить качество банковского обслуживания, вывести его на более высокий и надежный уровень. И, конечно, объективная оценка – как со стороны профессионального экспертного сообщества, так и со стороны жителей  Петербурга – для нас крайне важна.

  • По каким критериям вы оцениваете признание горожанами результатов вашей работы?

Уверен, не буду оригинальным, – для банка «Открытие» признание горожан выражается в существенном росте числа наших клиентов в Петербурге и Ленобласти с начала года. Мы в разы увеличиваем число выдаваемых ипотечных кредитов и кредитов наличными, более чем в 4 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года нарастили в третьем квартале выдачи кредитных карт. В 1,5 раза по сравнению с началом 2019 года вырос кредитный портфель малого и среднего бизнеса и в 4 раза – портфель кредитов крупному петербургскому бизнесу.


  • Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

«Фонтанка» уже давно стала основным источником получения информации жителями Петербурга. О чем неоднократно свидетельствовали пиковые нагрузки на сайт интернет-издания в кризисных ситуациях, которые, к сожалению, затрагивали наш город. Убежден, что подключение к голосованию горожан – при серьезной защите от каких-либо искусственных накруток – улучшит традиционно объективный рейтинг «Фонтанки».

  • Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

Тщательный сбор и анализ оценок клиентов о качестве работы наших сотрудников – основополагающий принцип работы банка «Открытие». Мы вкладываем большие деньги как в проведение телефонных опросов клиентов, посетивших наши офисы, так и в проведение специальных контрольных закупок. В банке созданы специальные подразделения, которые отслеживают в режиме онлайн отзывы на крупнейших банковских форумах и в социальных сетях. Банк на ежеквартальной основе проводит оценку качества сервиса в каждом своем офисе, из суммы этих оценок выводится оценка каждого регионального подразделения. И уже эта оценка является одним из основных параметров расчета интегрального рейтинга региональных подразделений банка, от позиции в котором, в свою очередь, зависят премии сотрудников этих подразделений, в том числе и их руководителей.


Кто лучший в городе, решаешь ты! ГОЛОСУЙ!

Справка:

С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 15 номинациях премии в категории «Признание». Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.

18 октября стартовал новый этап премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

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