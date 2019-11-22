«Остановите беспредел». Застрявший на российской границе со своей яхтой финн попросил помощи Путина
Жалобу на имя президента России подготовил финский бизнесмен Ярмо Ахонен, который со вчерашнего дня находится на морском пункте пропуска «Брусничное» на своей яхте Charlotte, которую вернул из «таможенного плена» спустя 2,5 года.
«Обращаюсь к Вам с просьбой остановить беспредел <...> С 12 часов дня 21.11.2019 года в течение суток я не могу получить документы о прохождении таможенного досмотра <...> Я вынужден находиться в крайне тяжелых условиях уже сутки, без еды и воды, в холоде, в тяжелом моральном и физическом состоянии», – написал 22 ноября Ахонен в своей жалобе (есть в распоряжении редакции).
Представитель финского бизнесмена в России, который помогал составлять документ, рассказал, что сегодня прошел уже третий досмотр судна, однако разрешения на выход в воды Финляндии так и не последовало. По его словам, состояние Ахонена остается плохим из-за неприспособленности судна к долгим переходом и диабета. Однако финн заверил «Фонтанку», что останется на яхте, возвращения которой ждал почти 2,5 года.
Финна обвиняли в нелегальной перевозке туристов («осуществление незаконных операций с временно ввезенным транспортным средством»), после признали виновным в неуплате таможенных сборов. Долг Ахонена по таможенным платежам составлял 2,6 миллиона рублей. Яхту арестовали и оценили в 7 миллионов рублей. На торгах ее реализовать не удалось, после чего на имущество могла претендовать российская таможня, но с выплатой Ахонену разницы в размере 2,8 миллиона. Финну разницу никто платить на стал, и по закону яхту вернули, что подтверждается выданным 20 ноября документом о возвращении нереализованного имущества должнику (есть в распоряжении редакции).
Информации о том, когда судно пропустят в Финляндию, нет. «Фонтанка» связалась с Выборгской таможней по поводу дела Ахонена, однако ответ на запрос редакции пока не последовал.
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Справка:
Дело владельца фирмы Japi Matkat началось в 2017 году, когда в России он лишился своего судна. Начальник Выборгской таможни, генерал-майор Александр Ястребов рассказал «Фонтанке», что причиной задержки яхты, выпущенной еще в 1922 году, стало «осуществление экскурсионной деятельности и перевозка пассажиров по внутреннему маршруту акватории Выборгского залива: поселок Советский – остров Игривый – остров Крепыш – город Высоцк». Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ («Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами»).
Ахонен настаивает, что он неоднократно ходил на судне в Россию и никаких проблем у него не возникало. Его злополучная поездка в июне 2017-го якобы никак не была связана с туризмом.
В 2019 году он попытался привлечь внимание к своему делу, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот приезжал с визитом в Хельсинки. 20 ноября суд вернул ему судно.
Подробнее о деле Ахонена читайте в материале «Фонтанки» «Как предприимчивый финн лишился яхты в Выборге».