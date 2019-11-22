Суд признал незаконным пересчет голосов в муниципалитете на Васильевском острове, где вместо яблочника депутатом стал единоросс

Василеостровский районный суд признал незаконным повторный подсчет голосов на участке №114 в муниципалитете №7, который лишил мандата кандидата от «Яблока». Это решение судья Лилия Чекрий приняла на заседании 22 ноября.

С иском в суд обратился проигравший кандидат от «Яблока» Иван Стариков. Голоса в этом муниципалитете считали не люди, а машины: комплексы автоматической обработки бюллетеней (КОИБы). По итогам первого подсчета, сделанного автоматом, на участке №114 Иван Стариков в муниципальный совет прошел. Однако ночью члены участковой комиссии пересчитали бюллетени вручную. В результате яблочник сдвинулся на непроходное место, а у кандидата от «Единой России» Андрея Горячкова, напротив, прибавилось голосов.

«В суде мы настаивали на том, что пересчет был тайным: о нем комиссия не уведомила ни меня, ни других кандидатов от "Яблока", ни делегированных нами членов с правом совещательного голоса. Пересчет провели по жалобе единороссов, которые якобы насчитали на участке больше избирателей, чем в итоге выдал КОИБ. Однако в результате пересчета общее число бюллетеней не поменялось, значит, жалоба была необоснованной. Поменялось лишь распределение голосов: у всех кандидатов результат скорректировался на 1–2 голоса, и только у Горячкова прибавилось 72 голоса сразу», – рассказал «Фонтанке» Иван Стариков.

Если решение не будет обжаловано, муниципальному избиркому придется перераспределить мандаты: вместо 24-летнего завхоза местной администрации Андрея Горячкова депутатом станет Иван Стариков. По итогам прошедших 8 сентября выборов в муниципалитете №7 семь мандатов из десяти получили единороссы и близкие к ним самовыдвиженцы, два мандата досталось кандидатам от «Яблока».

За время нынешней муниципальной кампании это уже второй случай, когда суд встает на сторону проигравших кандидатов-оппозиционеров. На прошлой неделе Московский районный суд отменил итоги голосования на участке в муниципалитете «Новоизмайловское», откуда комиссия сбежала с бюллетенями.



