В Санкт-Петербурге состоялась Окружная конференция членов НОСТРОЙ

СРО А «Объединение строителей СПб»

В Петербурге сегодня состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». В мероприятии под руководством координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова приняли участие руководители и представители 15 из 19 саморегулируемых организаций города.

На конференции также присутствовали: вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, член Совета НОСТРОЙ от г. Санкт-Петербурга Алексей Белоусов, финансовый директор НОСТРОЙ Светлана Кузнецова, Директор департамента нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ Александр Мешалов.

Мероприятие началось с церемонии награждения. Александр Вахмистров поздравил с 60-летним юбилеем Председателя Совета СРО «Высотный строительный комплекс» Владимира Алексеева.

В соответствии с повесткой дня, с докладом о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2019 году и о планах на будущий год перед участниками конференции выступили Антон Мороз и Светлана Кузнецова. Антон Мороз проанализировал текущее состояние жилищного строительства в России и, в частности, в Санкт-Петербурге, рассказал о проделанной работе и о задачах, которые решались Ассоциацией «Национальное объединение строителей». Также он остановился на приоритетных направлениях деятельности Ассоциации в 2020 году. Финансовым директором НОСТРОЙ была освещена смета за прошедший период и планы на 2020 год. Участники конференции проголосовали за то, чтобы принять доклады к сведению и рекомендовать проекты документов к утверждению на XVIII Всероссийском съезде.

Также о внесении изменений в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей» рассказал присутствующим и получил их одобрение Александр Мешалов.

На конференции были заслушаны вопросы избрания представителей саморегулируемых организаций города Санкт-Петербурга в состав рабочих органов XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Окружная конференция проголосовала за выдвижение своих представителей в состав Мандатной, Счетной и Редакционной комиссий Съезда: Фролова Сергея Тимофеевича – в Редакционную комиссию, Алексеева Владимира Владимировича – в Мандатную и Бритова Олега Алексеевича – в Счетную комиссию.

Кроме этого, участниками конференции был одобрен и принят к сведению доклад о стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года Александра Мешалова.

Также Координатор НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александр Вахмистров, в соответствии с повесткой дня, доложил информацию о Плане координационной работы в Северной столице в 2020 году и Смету расходов на его обеспечение. Доклад был единогласно одобрен.

В заключительной части конференции руководители и представители петербургских саморегулируемых организаций поддержали предложенных Александром Вахмистровым кандидатов на награждение Ассоциацией «Национальное объединение строителей».