Отель выселяют из общежития. Прокуратура требует закрыть 7-этажную гостиницу «Маяк» в Кировском районе

Прокуратура Кировского района потребовала прекратить деятельность гостиницы «Маяк» на Двинской улице, дом 16, корпус 2. Как говорится в сообщении ведомства 22 ноября, иск подан к управляющей компании ООО «ОтельСервис».

По мнению надзорного органа, отель, располагающийся на семи этажах 15-этажного жилого здания, нарушил закон, поскольку оказывает гостиничные услуги в жилом фонде, что запрещено с 1 октября. «Жилые помещения используются для осуществления предпринимательской деятельности по возмездному оказанию услуг по временному проживанию граждан в целях регулярного извлечения прибыли. Кроме того, сведения о возможности проживания и приобретения услуг размещены на интернет-сайтах с возможностью оплаты при бронировании», – говорится в сообщении прокуратуры.

В ООО «ОтельСервис» сообщили, что не считают себя нарушителями закона и намерены отстаивать свою позицию в суде. «Помещения в здании бывшего общежития ни к одному виду жилых помещений не относятся», – прокомментировали в компании. Жилых квартир в здании нет.

Поправки в Жилищный кодекс, запрещающие оказание гостиничных услуг в жилом фонде, начали действовать с 1 октября 2019 года. Так называемый «закон Хованской» был направлен в первую очередь против хостелов. По оценке участников рынка, в Северной столице должны были прекратить работу около 1,5 тысяч мини-отелей в жилом фонде, но многие продолжили работу, переквалифицировавшись в гостевые комнаты.



