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Строительство
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22.11.2019 14:55
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Проекты ГК «Ленстройтрест» номинированы на премию «КАИССА»

Два проекта застройщика «Ленстройтрест» стали номинантами XXV юбилейной премии в сфере недвижимости «КАИССА».

За победу поборются финский городок «Юттери» в номинации «Лучший девелоперский проект на рынке жилья эконом и комфорт-класса» и голландский квартал «Янила» в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».

Голландский квартал «Янила» возводится в микрорайоне Янино Ленинградской области по проекту архитектора Рюрда Гитема. Реализация проекта осуществляется поэтапно. Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Завершается строительство трех корпусов второй очереди и детского сада. Активно возводится школа и новые корпуса третьей очереди проекта.

Квартал насыщен разнообразной детской и спортивной инфраструктурой. На территории расположены зоны с уличными тренажерами, столы для пинг-понга, велосипедные дорожки, скейт-парк, баскетбольная площадка и футбольное поле, которое зимой превращается в каток. Для семейного отдыха разбит парк и оборудована мангальная беседка. 

Еще одно из интересных решений, реализованных в квартале «Янила», – наличие dog-инфраструктуры. Здесь есть отдельная площадка, на которой можно проводить время с питомцами. В холлах некоторых парадных оборудованы места для мытья лап.

Малоэтажный городок «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга и состоит из десяти 4-этажных домов с мансардами. Квартал спроектирован известным финским архитектором Юккой Тикканеном и воссоздает атмосферу уютного европейского пригорода. На придомовой территории есть детские и спортивные площадки, велодорожки, зоны отдыха, цветники. Для автомобилистов предусмотрены просторные парковки по периметру квартала.

Первая очередь финского городка «Юттери» уже сдана и заселена, недавно введен в эксплуатацию и открыт детский сад на 120 воспитанников. Продолжается возведение четвертой и пятой очередей, запланировано строительство школы. ГК «Ленстройтрест» занимается также благоустройством набережной реки Малая Ижорка, расположенной рядом с кварталом, после завершения работ там появится зона для барбекю.

Оба проекта ГК «Ленстройтрест» в начале декабря будут презентованы жюри премии «КАИССА», состоящим из представителей Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и независимой приглашенной коллегии. Объявление финалистов премии и награждение победителей состоится 12 декабря.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

 

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