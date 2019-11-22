Сделав это, они возвращаются. Патриотическое воспитание на примере одной сирийской казни

В Сети опубликована запись пыток, казни и сожжения араба, к гибели которого якобы причастны наемники ЧВК Вагнера. Случилось это в 2017 году, а теперь они в России. «Фонтанка» связалась с одним из вероятных участников экзекуции. В свободное от войны время он воспитывает в школьниках любовь к Родине и саморазвитию.

кадр из видео

К расправе причастны по меньшей мере шесть человек. «Новая газета» установила личность бывшего полицейского из Ставрополья. В обнимку с ним на групповой фотографии стоит предположительно 39-летний примерный семьянин и участник боевых действий в Чечне.

«Мне на все наплевать»

Отрывок записи с казнью появился еще в 2017 году. Его изуродовали кувалдой, переломав руки и ноги, убили и отрезали голову. Видео в изначальном варианте могло показаться постановочным и, по меньшей мере, было неконкретным. Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.

Дополнительные записи разошлись по Интернету на днях. Они представили цельную картину и не оставили сомнений в реальности пыток и казни, по жестокости сопоставимых с теми, что делают со своими жертвами террористы запрещенной в России организации «Исламское государство». Арабское издание Jesr Press определило место и примерное время – провинция Хомс, месторождение Шаир.





предполагаемая жертва издевательств Фото: jesrpress.com

За кадром звучали смех и русская речь, из динамиков доносилась песня «Я российский спецназ, мне на все наплевать». Обезглавив мужчину, они отрубили ему руки саперной лопатой, подвесили тело на балке полуразрушенного ангара, облили бензином и подожгли. Длилось это долго.

«Это твоя тема, братан», – говорит оператор подельнику, подносящему факел к телу, на котором ножом вырезаны «Разведка» и «За ВДВ». Сожжение тоже сопровождается спокойным смехом.

Участники не называли имен, но звучали позывные «Памир» и «Волк». Некоторые не скрывали лиц. «Новая газета» не без помощи приложения FindClone установила личность уроженца города Георгиевский Ставропольского края Станислава. На момент казни ему было 26 лет. Это невысокий короткостриженый мужчина с арафаткой. Он снимал происходившее на свою камеру.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

На основе опубликованных «Новой» данных «Фонтанка» выяснила, что Станислав (его фамилия редакции известна) с августа 2012 года служил в должности полицейского взвода в составе отдельной роты патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД «Георгиевский». В декабре 2013-го служебная проверка «приговорила» его к увольнению за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника. Находясь на учебе в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД, он якобы попался пьяным. В начале января 2014 года Станислав был уволен по инициативе работодателя. Он пошел в суд и летом 2014-го выиграл дело. Решение о восстановлении на службе опубликовано в судебной базе.

Возвращаться в полицию Станислав не стал. В социальной сети «ВКонтакте» есть несколько фотографий Станислава в полицейской форме. Кроме всего прочего, он молодой отец. После статьи «Новой газеты» супруга закрыла аккаунт и сменила фамилию на девичью.

«Какая-то дребедень»

Сосед экс-полицейского по групповой фотографии, мужчина в тельняшке и с сигаретой в руке, несколько раз появляется на видео. Когда горит убитый, он восклицает на камеру: «Джамбо!» На крупных планах мужчина предусмотрительно скрывает лицо платком, на групповом снимке – не утруждает себя. Его легко опознает широких круг знакомых из Брянска. Сейчас ему 39 лет, зовут Русланом.

По информации «Фонтанки», Руслан – бывший военный. В 19-летнем возрасте участвовал в боевых действиях по разоружению незаконных формирований на территории Чеченской республики. Получил ранение, лечился в двух госпиталях. В июле 2001 года признан ветераном боевых действий.

В командировку житель Брянска отправился чартером сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. На борту самолета из Ростова в Дамаск находились около 150 человек. Одно из соседних с Русланом кресел занимал житель Петербурга по прозвищу «Фриц» – командир воевавшей на Донбассе ДШРГ «Русич». В 2017-м он утверждал, что строил Крымский мост, но фото из личного архива указывали на сирийскую местность.

«Фонтанке» удалось поговорить с друзьями Руслана. Они сошлись с ним на ниве патриотического воспитания детей, подготовки молодежи к военной службе и популяризации казачества.

По их словам, в биографии Руслана была однократная командировка в Сирию. Вернулся он в том же 2017 году. Ничего плохого сказать о нем не могут.

С самим Русланом, фамилия которого редакции тоже известна, «Фонтанке» удалось поговорить. Телефонному звонку он удивился.

- Вы были в Сирии?

– Кто это сказал? Может, попутали с кем-то?

- Люди, живущие в вашем городе.

– Я не был за границей. Крайний раз ездил в Одессу в 2013 году к друзьям. А с чего это такая информация?

- И вы в январе 2017 года не вылетали из Ростова?

– Нет. Я сидел в своем магазине автозапчастей. Зачем мне в Дамаск? Ерунда какая-то. У меня и загранпаспорт чистый. Если вылетать, то это же через таможню? Я что, маленький ребенок вылетать без таможни? Может, однофамилец?

- С такой же датой рождения и именем-отчеством и паспортом с цифрами «838» на конце. Ваше имя всплыло в связи с записью, на которой бойцы ЧВК Вагнера пытают, убивают и сжигают человека.

– Я без понятия. А, подождите... ЧВК Вагнера? А, ну это я слышал, какая-то дребедень. По телевизору показывали. В Москве она или где там, – Руслан без видимого повода употребил пару непечатных междометий и продолжил: – Хрен их знает. Ничегосеньки.

- Вы никогда не состояли в частной военной компании?

– Нет. У меня маленький ребенок, у меня жена. Какой смысл состоять? Бросить работу и ехать хрен знает куда? Мне-то уже не 18 лет.

- С какого года у вас автомобильный бизнес?

– С 2000-го. Ну, если официально – с 2001-го.

- Если мы пришлем вам по мессенджеру фотографию из Сирии, сможете ли точно сказать, что это не вы?

– Присылайте. Мне даже интересно. Как это я мог быть, если я был здесь. У меня полгорода знакомых.

- То есть в 2017 году вы не покидали Брянск?

– Нет. Я покидал в 2016-м, ездил к товарищу своему в Ростов праздновать Новый год с женой и ребенком и так же мы вернулись к 7 января в Брянск.

По информации «Фонтанки», человек с полными данными Руслана через четыре дня после возвращения – 11 января – отправился на поезде из Брянска в Краснодар, где на тот момент располагалась база подготовки бойцов группы Вагнера.

- Вам известен полигон Молькино?

– Нет.

- Вы воевали в Чечне?

– Да, было дело.

- Вам знакомо слово «Джамбо»?

– Нет. – Руслан после пауза нервно засмеялся: – Я вообще первый раз слышу! Я, если честно, в шоке от этого. Что это хоть за слово такое?

- Людей с такими данными и паспортом такой-то серии – один на Россию.

– Получается, это подозрение в убийстве? А если это клевета, я должен знать, кто указал на меня.

- 22 января 2017 года некий пассажир зарегистрировался на сирийский рейс, используя ваш паспорт.

– О как. А как это могло быть, если мой паспорт у меня дома? Мне, если честно, даже интересно становится… Мда, прикольно. А какие особые приметы у того человека из Сирии?

- Высокий, коротко стриженый, с бородой.

– У меня волос длиной больше 3 сантиметров сверху.

- А татуировка на левой части груди есть?

Повисла пауза.

– Татуировка?.. – Руслан прокашлялся. – У нас это, как его… полчасти кололо слева, одну и ту же, одинаковую у всех.

Снова пауза.

– Это можно каждому такое приписать… Ну а теперь вы можете мне назвать того, кто указал на меня? И фотографию выслать на Whatsapp?

- Вы участвуете в военно-патриотическом воспитании молодежи?

– В ДДЮТе, что ли? – спросил Руслан. Такой аббревиатурой обозначается губернаторский дворец детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске. – Ну, волонтерами выступаем. На школьных соревнованиях по ориентированию, туризму. Зарплату не получаем. Ну, детвора же, по 12 лет. У них, например, не хватает педагогов. Подумаешь, постоять три часа, пока они полосу препятствий не преодолеют.

В социальной сети есть фотографии Руслана в казачьей форме. Он присутствует на мероприятиях патриотического толка с участием детей.

- Вас приглашали в школы на уроки мужества?

– Не-а. Я не Герой России. Это офицеров из спецподразделений можно приглашать. А я что. Стрелковые войска, специальность «механик-водитель».

- А как вы получили ранение?

– Случайно прилетело. Легкое ранение. Всего лишь в ногу осколок.

- И после этого вас «комиссовали»?

– Почему? Я дослужил.

В конце телефонного разговора мы договорились, что в обмен на фотографию из Сирии Руслан пришлет последние три цифры своего паспорта. Результат – в переписке по мессенджеру:

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова 22 ноября попросили прокомментировать публикацию видео и материала «Новой газеты» о возможном участии граждан России в зверствах.

«Да, действительно, они опубликовали шокирующие фотографии. Это действительно шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданы выводы. Всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам. Если они [Следственный комитет и другие правоохранительные органы] посчитают необходимым провести расследование, они это сделают.

На видеозаписи боевики называют казненного «игиловцем». По данным Jesr Press, он не имел отношения к террористам. Он родился в городе Дейр-эз-Зор, на время войны уехал в Ливию, но вернулся к лету 2017 года. Был призван в армию Асада и отправлен в расположение, дислоцированное на территории аэропорта в провинции Хомс. Не желая служить, мужчина дезертировал и попал в руки экзекуторов.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»