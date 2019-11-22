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Общество
22.11.2019 14:59
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Тонны «соли» на миллиарды рублей нашел сельский участковый Петров. Он нагрянул на наркофабрику после статьи «Фонтанки»

«Фонтанка» выяснила, кто первым пришел в ангар, откуда уже второй день вывозят тонны наркотиков. Это простой участковый Тосненского района, Дмитрий Петров. Самое удивительное в том, что шел он туда совсем по другому поводу. А вот тот повод ему подарила «Фонтанка».

Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Фото: ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области

 
По информации «Фонтанки», вечером 20 ноября первым открыл дверь в ангар в селе Обуховец, что в 37 километрах от Тосно в Ленинградской области, участковый 123-го отдела полиции того же Тосненского района, капитан полиции Петров Дмитрий Иванович.

«Фонтанка» уже сообщила о задержаниях подозреваемых в промышленном производстве химического наркотика. Наше издание указало и объем находки: 2 тонны уже приготовленного продукта, под пять тонн практически доведенного до конечного результата товара. Напомним, что, в подсчетах по уличным ценам, цена такого веса – под 10 миллиардов рублей.

В данном же контексте не это главное.


По данным «Фонтанки», 20 ноября капитан Петров прочитал текст на «Фонтанке» об облаве на авторазборки Петербурга. Статья «А это уже не обыск, это ультиматум» встала на нашем сайте чуть позже 13:00.

Как сообщили коллеги капитана Петрова, он понял, что раз генерал Плугин дал указания проверять «разборки», то все равно этот вектор рано или поздно докатится и до Ленобласти. Так около девяти вечера 20 ноября участковый Петров и заглянул на вверенную ему территорию, в деревню Обуховец, где и живет-то чуть более 100 человек. Как выглядит это место – мы тоже показывали.

Найдя на краю поселка ангар, полицейский и заглянул туда. Как вы понимаете, вскоре рядом с ним оказались коллеги не только из родного отдела, но и из главка. Чуть позже в МВД Москвы полетело спецдонесение о предварительном масштабе обнаруженного.

К чести руководства, в документ не стали вставлять липу, мол «в результате длительной разработки и умелых действий». Как «Фонтанка» информировала, задержанных уже трое.

Репортажную часть этой истории, а также как теперь премируют ньюсмейкера, вы можете прочитать на 47news.

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