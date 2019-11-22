Заявка на реконструкцию СКК удовлетворила экспертов. Теперь от инвестора ждут предложения

Экспертная комиссия рассмотрела заявку ООО «СКА-Арена», которое претендует на заключение концессионного соглашения по реконструкции СКК. Она признана соответствующей условиям конкурса.

Как рассказали 22 ноября «Фонтанке» в комитете по инвестициям, теперь там ждут предложение от компания для заключения соглашения. Напомним, «СКА-Арена» Игоря Забирана единственная подала заявку на участие в конкурсе. Незадолго до этого она получила ордер ГАТИ на установку забора вокруг СКК и начала инженерно-геодезические изыскания территории, на которой находится СКК «Петербургский», успев уже получить штраф.

Сам конкурс Смольный объявил в начале октября. Согласно конкурсной документации, в обновленном комплексе должно быть две хоккейные арены, одна – на 20 тысяч зрителей, другая (малая) — на 300. Инвестору разрешено менять этажность, объем и высоту здания. Концессия заключается на 55 лет. Концессионеру предстоит за три года провести реконструкцию арены и благоустройство прилегающей территории. После этого все доходы не только от обновленной арены, но и от общественного пространства вокруг достаются компании. Исключение – городские мероприятия, но по умолчанию проводить их Петербург сможет только с 1 мая по 30 августа. Бюджетное участие в проекте ограничится капитальным грантом – не более 10 млрд рублей.



