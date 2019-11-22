Не повезло. Россия проведет в Копенгагене матч против Дании на Евро-2020

Россия проведет в Копенгагене матч против Дании на Евро-2020, прошла первая часть жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата континента.

Об этом в твиттере сообщает Российский футбольный союз 21 ноября.

Третий матч ЕВРО-2020 #НашиПарни сыграют в Копенгагене. Так решил жребий ??

Зато есть отличный повод сгонять в Данию. Осталось добыть билет – поможет Клуб болельщиков сборной https://t.co/HHlo4zS4Uw pic.twitter.com/vmk7IIetih — Сборная России (@TeamRussia) 22. November 2019





Сборная Дании, которая попала в группу B, проведет все матчи на своем поле. Напомним, что уже известен третий участник группы – сборная Бельгии. Четвертый определится по жеребьевке, которая состоится 30 ноября.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 12 странах, в том числе в России, Санкт-Петербурге, с 12 июня по 12 июля.