Финские учёные: Пессимисты чаще умирают от ишемической болезни сердца

Риск смерти от ишемической болезни сердца у пессимистов выше в два раза по сравнению с другими людьми. К такому выводу пришли финские учёные по результатам 10-летнего эксперимента, сообщает 22 ноября Yle.

Исследователи 10 лет наблюдали около 3000 жителей региона Пяйят-Хяме в возрасте от 52 до 76 лет. Согласно докторской диссертации Микко Пянкяляйнена, у закоренелых пессимистов-мужчин риск умереть из-за ИБС в четыре раза выше, чем у оптимистов. Люди, склонные видеть будущее в серых тонах, имеют повышенный уровень воспалений в организме.

Более того, негативное отношение к жизни влияет на сердце, даже если человек ведёт здоровый образ жизни.

"Похоже на то, что пессимизм является независимым фактором риска. Даже если не учитывать образ жизни, уровень холестерина или сахара в крови, пессимизм сам по себе является причиной развития ишемической болезни сердца", – говорит Пянкяляйнен.

"У всех людей есть как пессимистические, так и оптимистические черты. Согласно этому исследованию, оптимизм сам по себе как таковой не приносит пользы. Однако больше всего выигрывает человек с наименьшим набором пессимистических черт характера", – отмечает исследователь.



