Путин решил увеличить производство боевых роботов и лазеров

Новая госпрограмма вооружения до 2033 года должна предусматривать расширение линейки лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых роботов и беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности России 21 ноября. Стенограмму заседания приводит пресс-служба Кремля.

"В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса. Основная задача нового периода – это наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники", – заявил Путин.

"Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции, в том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем – оружия, основанного на "новых физических принципах", а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", – сказал президент России.

Он также заявил, что в ближайшие годы уровень новейших вооружений в российской армии должен быть доведен до 70% и не должен опускаться ниже, а в силах ядерного сдерживания – превысить этот уровень. "На практике это означает, что, несмотря на все бурные технологические изменения в мире, наши вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники", – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что действовать надо так, "как нам удалось это сейчас, а это редкое явление и для нашей страны, и для мира в целом в новейшей истории: нам удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира". "Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем", – добавил президент.



