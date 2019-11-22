«Гром» среди ясного неба. На посту ДПС у «Меги Дыбенко» задержали инспектора после получения взятки

Пост ДПС, располагающийся недалеко от торгового центра «Мега Дыбенко», солнечным днём 22 ноября посетили с визитом силовики. Они пришли за инспектором, который подозревается в получении взятки.

По данным «Фонтанки», сегодня в здание поста ДПС зашли оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в сопровождении группы спецназа «Гром». Они задержали одного мужчину в штатском и инспектора отдельного батальона ДПС №3. Помимо них, на месте находились ещё пять сотрудников ГИБДД.

По предварительным данным, сотрудник дорожной полиции получил взятку за непривлечение к административной ответственности.

Напомним, накануне в Пушкине буянил пьяный инспектор четвёртого отдельного батальона ДПС. Он приехал к невесте, но что-то пошло не так.



