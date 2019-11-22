МИД России обвинил СМИ Японии в распространении фейковых новостей
МИД России 21 ноября выступил с опровержением информации о размещении в России ракет средней дальности в ядерном оснащении, которую ранее передавала японская газета Nikkei.
Отмечаем намеренное нагнетание японским изданием «Никкэй» антироссийских настроений. Призываем редакционную коллегию подходить более аккуратно к содержанию публикуемых материалов, избегать искажений и передергиваний при трактовке внешней политики России.?https://t.co/zE5kli8sbo pic.twitter.com/IpxtXatNRd— МИД России ?? (@MID_RF) 22. November 2019
«Это утверждение является ложью. Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД и прекращение его существования, в соответствии с поручением президента России В. В. Путина, все действия относительно разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Россия не будет их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Издание намеренно нагнетает антироссийские настроения, отметили в МИД.
Справка:
Президент США Дональд Трамп объявил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД и начинают процесс выхода из договора, который будет завершен через полгода. Вашингтон возложил ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвал Россию признать совершенные нарушения. Обвинения США основаны на проведении и испытаниях в России ракеты 9М729, которая якобы нарушает положения договора. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Москвой ДРСМД. В документе отмечается, что временное прекращение соглашения будет действовать до тех пор, пока США не устранят допущенные нарушения. Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке действия договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.