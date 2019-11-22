МИД России обвинил СМИ Японии в распространении фейковых новостей

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Президент США Дональд Трамп объявил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД и начинают процесс выхода из договора, который будет завершен через полгода. Вашингтон возложил ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвал Россию признать совершенные нарушения. Обвинения США основаны на проведении и испытаниях в России ракеты 9М729, которая якобы нарушает положения договора. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Москвой ДРСМД. В документе отмечается, что временное прекращение соглашения будет действовать до тех пор, пока США не устранят допущенные нарушения. Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке действия договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.