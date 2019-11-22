У «Титаника» мог быть другой конец. Эдвард Нортон рассказал, как вытащил Ди Каприо из-под воды

Историю спасения друга во время дайвинга рассказал американский актер Эдвард Нортон на шоу Джонатана Росса. Оказывается, десять лет назад он вытащил из-под воды Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма на Галапагосских островах.

«Мы занимались подводным плаванием вместе с известным океанологом Сильвией Эрл. Я давно знаю Лео, поэтому был в курсе, что он с детства сходит с ума по животным. Когда под нами проплыли пятнистые скаты, он последовал за ними, чтобы снять их, — вспоминал актер. — Я занимаюсь дайвингом с 16 лет, поэтому, когда посмотрел на часы, понял, что нам пора на берег. Тем более что я заметил, как Лео начинал подниматься вверх и вниз — это нехороший признак. Я поплыл за ним. У него мог закончиться кислород, и это почти произошло», – цитирует американских коллег РИА Новости 22 ноября.

Эту же историю, только без упоминания спасшего голливудскую звезду дайвера, несколько лет назад рассказал Фишер Стивенс. По его словам, у Ди Каприо произошла утечка кислорода, из-за чего он потерял сознание и остался жив лишь благодаря его другу.



