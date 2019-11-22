Дуров провоцирует, Цукерберг не реагирует. Кому опасен WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров в который раз обвинил прямого конкурента, мессенджер WhatsApp, в слежке за пользователями. Эксперты говорят, что «российский Цукерберг» - «сам себе маркетолог». Настоящий Цукерберг просто молчит.

Павел Дуров и Марк Цукенберг//Tatan Syuflana/Mark Lennihan/AP/TASS

Шеф Telegram Павел Дуров прямо призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов, если те не хотят, чтобы фотографии и сообщения стали общедоступными. Дуров заявляет, что компания Facebook, которой принадлежит приложение, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM). Собранные сведения, по мнению Дурова, могут передаваться и в другие страны.

В мае этого года «гуру digital resistance» уже искал уязвимости в WhatsApp, предсказывая, что «одна серьезная проблема безопасности будет следовать за другой». Теперь он увидел новый «черный ход» в мессенджере-конкуренте. «Как и предыдущий бэкдор WhatsApp, этот новый сделал все данные на вашем телефоне уязвимыми для хакеров и государственных учреждений. Все, что нужно было сделать хакеру, – это отправить вам видео – и все ваши данные оказались во власти злоумышленника», – честно предупредил Дуров в своей рассылке для пользователей Telegram.

Сам себе маркетолог

Правда, эксперты телеком-рынка тоже честны: особенность маркетинга Telegram состоит в том, что им занимается непосредственно Павел Дуров, таким способом пытающийся нарастить абонентскую базу среди тех, кому не нравится, что его «посчитали», как в старом советском мультфильме.

«Стратегия Дурова нацелена на нишу тех пользователей, которым нужен защищённый мессенджер. Она довольно велика – это десятки, а может быть, и сотни миллионов пользователей, но это на порядок меньше, чем у WhatsApp», – говорит герой нашумевшего фильма Андрея Лошака «Холивар» про историю Рунета, аналитик «ФИНАМ» Леонид Делицын. И, судя по всему, маркетинговый ход этот – верный, потому что из-за разницы в числе аудитории WhatsApp, скорее всего, и не реагирует на замечания Дурова.





Общее число пользователей Интернета в мире превышает 4 миллиарда человек. «Лидером среди мессенджеров является WhatsApp – у него порядка 1,6 миллиарда активных пользователей, – говорит бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг. – Следом за ним идёт приложение Messenger от Facebook (который также принадлежит WhatsApp), с аудиторией порядка 1,3 миллиарда. Также Facebook принадлежит Instagram c миллиардом пользователей, в котором тоже есть встроенный мессенджер, но статистики по нему нет. На третьем месте – китайский WeChat с аудиторией в 1,1 миллиарда. У Telegram, согласно данным самой компании, 200-300 миллионов пользователей».

В России WhatsApp также является самым популярным мессенджером, его аудитория составляет порядка 35 миллионов, на втором месте Viber, у которого больше 20 миллионов пользователей. Telegram на третьем месте, его аудитория составляет порядка 11 миллионов.

«Вряд ли призывы Дурова приведут к тому, что хотя бы 1% людей перейдёт к нему, – критично настроен генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. – Да, в WhatsApp есть уязвимости. Но уязвимости есть везде. Они есть и в Viber, и у Windows, который постоянно латает свои дыры обновлениями. Есть они и в Telegram».

«На лето 2019 у Telegram по миру база пользователей была в 8 раз меньше. 200 млн против 1600 млн. Понятное дело, что таким образом Дуров пытается переманивать пользователей. Насколько я помню, после прошлых его слов было заметное перетекание», – меж тем уточняет технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров.

А вот эксперт «ФИНАМа» не исключает, что таким образом известный своими харизматичными поступками бизнесмен хочет привлечь на свою площадку ни больше ни меньше – самых известных политиков. «Главы некоторых государств не пользуются Интернетом вообще, и их беседы не становятся добычей хакеров. А другие президенты не вылезают из Твиттера, однако общим достоянием становится содержание их телефонных разговоров – если парламент давит, и администрация соглашается их опубликовать. Сервера некоторых партий, которые выставляют своих претендентов кандидатами на выборы президентов, наоборот, такой добычей становятся. Так что, возможно, теперь функционерам этих партий следует воспользоваться Telegram, что и стало бы наиболее действенной рекламой мессенджера», – говорит Леонид Делицын.

Потому что обычные пользователи, говоря откровенно, не являются аудиторией для релевантной оценки уровня безопасности, к которой взывает Павел Дуров. «WhatsApp – это инструмент для двух миллиардов обычных пользователей, которые обмениваются фотографиями своих котов и расписанием уроков своих детей. И если фотография моего кота окажется в лапах спецслужб, я не понесу каких-то травматических потерь», – готов пожертвовать своим котом «пионер Рунета» Делицын.





«В Telegram сосредоточено всё российское техническое комьюнити и практически вся новостная повестка на любой вкус. В WhatsApp – все группы детcких садов и школ, а также западные контакты», – перечисляет Филипп Кулин. Поэтому примерно тот же, плюс/минус, уровень безопасности не так уж важен для потребителя, – уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Отследить слежку

Параллельно с этим эксперты отмечают, что заявления о слежке за переписками вследствие уязвимостей в Whatsapp, о которых рассказал шеф Telegram, мягко говоря, несколько преувеличены. «Дуров заявляет об уязвимости вообще всех данных на смартфоне, однако в первоисточнике говорится лишь о возможности удалённого исполнения кода в самом WhatsApp, – уточняет Антон Розенберг. – Потенциально это даёт доступ к данным самого приложения, а также к тем данным, доступ к которым приложению разрешил сам пользователь в настройках своего устройства. Медиафайлы сюда обычно входят, но переписка в других мессенджерах – нет. Иначе сам Дуров через приложение Telegram мог бы получать доступ к переписке пользователей в других мессенджерах».

«У Telegram по сравнению с WhatsApp много преимуществ архитектурного плана, – меж тем считает Станислав Шакиров. – То, какие уязвимости находятся у WhatsApp, вполне позволяет говорить, что они следят за пользователями. Уязвимости находятся часто, и они масштабные. Очень большой вопрос – можно ли случайно допустить такую ошибку в коде программы, которая позволит выкачивать приватную информацию».

Однако что касается аналогичных уязвимостей в Telegram, то о них просто никто ничего толком не знает, признает Станислав Шакиров. «Серверная часть на текущий момент закрыта. Поэтому, пользуясь Telegram, мы вынуждены доверять Дурову и его компании, что они ничего не встраивают и ничего не читают», – говорит Шакиров.

Антон Розенберг говорит, что Telegram, в отличие от Facebook и WhatsApp, просто исправляет ошибки, не рассказывая о них общественности, не публикуя уведомлений и, вероятно, не проводя расследований. «В WhatsApp, в силу специфики архитектуры, больший функционал перенесён в приложение, которое теоретически может быть проанализировано сторонними специалистами. В Telegram же гораздо больше работы переложено на сервера компании, представляющие собой «чёрный ящик», полностью закрытый для сторонних исследователей безопасности», – утверждает Розенберг.

К слову, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, в свою очередь, заявлял, что опасно пользоваться как WhatsApp, так и Telegram. Вместо этого обвиненный в передаче СМИ секретных документов и «запертый в ловушке» в России рекомендует Signal или Wire.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»