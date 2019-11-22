Московский суд не дал Навальному возможности судиться с Путиным

Иск признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией в отношении президента России Владимира Путина был отклонен.

«В принятии иска к Путину отказали. Это ожидаемо, но не имеет значения», – написал 22 ноября в своем аккаунте в Тwitter директор фонда Иван Жданов.

В принятии иска к Путину отказали. Это ожидаемо, но не имеет значения. В ПРБ Тверской районный суд сам снова истребует этот иск и рассмотрит как следует по закону. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 22. November 2019





В Тверском районном суде посчитали, что исковые требования к президенту не могут быть предъявлены в рамках административного судопроизводства. «Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», – цитирует https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd7af789a7947fe684743f1?from=newsfeed заявление суда РБК.

Юрист ФБК Любовь Соболь отметила , что решение суда говорит «о состоянии судебной системы в России и ее независимости».

Российские суды боятся даже принять в производство иск к Путину и рассмотреть его по существу, не то, что решение принять по закону. Это все, что вы должны знать о состоянии судебной системы в России и ее независимости. https://t.co/XLvUwMLste — Соболь Любовь (@SobolLubov) 22. November 2019

Накануне Алексей Навальный и 10 работников ФБК подали иск, в котором настаивали, что преследование фонда может быть незаконно. Иск о «бездействии» был подан к президенту, поскольку, как настаивали юристы ФБК, он осуществляет руководство СК РФ.

Напомним, что 3 августа в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. Через несколько дней у сотрудников фонда по всей стране прошли обыски. В октябре российский Минюст принял решение включить в свой перечень иностранных агентов Фонд борьбы с коррупцией.