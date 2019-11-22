В порту Хельсинки поймали угнанный BMW. Машину премиум-класса везли на продажу в Россию

Дорогой автомобиль марки BMW задержали финские пограничники в порту Хельсинки. Его водитель оказался под стражей.

Как сообщает Пограничная охрана Финляндии, подозрительную машину привёз из Таллина в Хельсинки гражданин Эстонии. Однако премиум-авто вызвало подозрение.

«Следствие сосредоточилось на происхождении BMW высокой стоимости и неясностях, обнаруженных в документах на него. Предварительное расследование показало, что похищенное в Германии транспортное средство везли через Финляндию в Россию для продажи», – рассказал следователь Текокоски.





Стоимость BMW 8 серии 2019 г.в. в России составляет от 7,6 млн рублей.

Машина и её водитель были задержаны в октябре 2019 года, расследование продолжается. Эстонец находится под арестом. Обвинения по делу должны быть предъявлены в декабре.

По версии следствия, в преступлении участвовали граждане нескольких стран.