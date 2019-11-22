Ошпарившийся на Олеко Дундича пенсионер умер в больнице. «Теплосеть» готовит компенсации родственникам

Пострадавший при прорыве трубы в Купчино пенсионер скончался в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 22 ноября, информацию подтвердили в комитете по здравоохранению.

В «Теплосети Петербурга» отметили, что родственники погибшего получат компенсации: 2 млн рублей в связи со смертью потерпевшего и 25 тысяч рублей на погребение.

«Помимо этого, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» компенсирует затраченные семьей потерпевшего средства сверх выплат страхового возмещения», — добавили на предприятии.

Внутриквартальная труба на Олеко Дундича лопнула 31 октября. В результате аварии термические ожоги получил 90-летний местный житель. Следствие возбудило уголовное дело о халатности.



