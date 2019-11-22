Видео: как выглядит лаборатория в деревне под Тосно, где нашли самую крупную партию наркотиков года

Издание 47news публикует видео с ангаром в Ленобласти, где нашли самую крупную в 2019 году партию наркотиков в стране.

Судя по 18-секундному ролику, драгдилеры орудовали в большом ангаре на отшибе в деревне Обуховец под Тосно. Внешне он ничем не примечателен, если, конечно, не знать, что внутри — тонны запрещенных веществ на миллиарды рублей. На первых секундах видео запечатлена машина полиции, которая подъезжает к строению. Наверное, такого количества наркотиков местные сотрудники правопорядка никогда не видели.

Напомним, подпольную лабораторию накрыли вечером 20 ноября. Внутри лежало около шести тонн белого вещества в порошкообразном и кристаллическом виде, около 80 тонн жидкостей в пластиковых канистрах с различной маркировкой на английском языке. Судя по экспертизе, почти 3 тонны из найденного — готовая «соль», ещё 4,8 тонны – заготовка. Стоимость найденного на черном рынке — порядка 10 млрд рублей.

Полицейские называют изъятие самым крупным в году, и с ними сложно поспорить. Недавно ФСБ отчиталась о крупнейшей облаве на наркоторговцев, но там было «всего» 440 кг зелья. А МВД рассказывало о лаборатории в Подмосковье, где нашли полтонны синтетики.





47news: Самая крупная наркофабрика России-2019 обнаруженная под Тосно от rutube_account_7570231 на Rutube