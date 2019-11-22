Роспотребнадзор подтвердил, что Желтое море фонит радиацией, но почему не сказал

Повышение радиационного фона в Южно-китайском море зафиксировало ведомство. Причину тактично обходит – «в связи с инцидентом». Регулярно «толкающиеся плечами» в этом море Китай и США пока хранят молчание.

«По информации полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. В настоящее время угроза негативного воздействия на населения Российской Федерации отсутствует», сообщает 22 ноября на своем сайте Роспотребнадзор.







Ведомство успокаивает, что держит ситуация на контроле. Однако умалчивает о каком инциденте идет речь. «Ведомости» со ссылкой на сетевые СМИ США делятся предположениями, что речь может идти о последствиях «мощного подводного взрыва», который недавно зафиксировали океанографические приборы для мониторинга. Военные источники рассказали порталу Hal Turner Radio Show, что он произошел на глубине 50 м, а мощность оценивается от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. И это не землетрясение.

«В этом районе постоянно присутствуют подводные лодки США, указывалось в статье. Взрыв такой силы, если он действительно был, мог бы нанести ущерб одной из субмарин либо вынудить их покинуть территорию, говорилось в статье. Официально эта информация не подтверждалась», – сообщает издание.





Чуть раньше КНДР выразил протест США после того, как 20 ноября корабль ВМС США Gabrielle Giffords без разрешения правительства КНР вошел в воды китайских островов Наньша, а 21- американский эсминец Wayne Meyer вошел в территориальные воды китайских островов Сиша. Однако, ни о каком взрыве в протесте речи не идет.