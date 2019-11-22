Соседи эвакуированной гимназии на Петроградской стороне продолжают дышать «химией». Им не спастись

Тошнотворный химический запах расползается по Петроградскому району Петербурга 22 ноября. На пятницу с душком пожаловались сотрудники банка, но приезд МЧС кислорода не добавил, а работа с клиентами обязывает терпеть.

О неприятном запахе в филиале ЭКСИ-банка на Профессора Попова, 23, «Фонтанке» сообщили читатели. В организации признали проблему, уточнив, что химией запахло только сегодня, морщиться начали почти сразу, как пришли на работу. В отличие от расположенной в двухстах метрах гимназии, прервать работу в банке не могут.

«Мы же с клиентами работаем, не можем закрыться. Поэтому проветриваем, а что делать?.. МЧС приезжали, работали. Запах всё ещё есть, идёт откуда-то снизу», – рассказали в банке.

Банк открыт для клиентов до пяти вечера, досрочного закрытия не исключают, но пойти на это готовы, если вонь станет совсем нестерпимой. Пока, говорят, терпят.





О зловонии из Невского, Колпинского и Фрунзенского районов сообщают второй день. Виновником химических ароматов в Купчино в администрации назвали слив в канализацию, но обличить подозреваемую структуру пока мешает нехватка фактов.

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