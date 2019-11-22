На Новочеркасском «Ниссан» совершил сальто. Рядом встал подбитый «Шевроле»

Авария с «перевёртышем» произошла в Красногвардейском районе Петербурга днем 22 ноября. Люди при кульбите не пострадали.

О ДТП на пересечении Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы рассказали очевидцы около часа дня. Опубликованные снимки запечатлели лежащий на крыше «Ниссан Мурано» и застывший рядом «Шевроле Круз» с подбитым бампером.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти отметили, что информация о пострадавших в аварии не поступала.



