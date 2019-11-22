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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
22.11.2019 12:52
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Инвестиции для «продвинутых»: как правильно выбирать коммерческие помещения

Около 30% инвесторов, решивших вложить деньги в недвижимость, приобретают студии и однокомнатные квартиры для сдачи в аренду или перепродажи. «Петербургская Недвижимость» рассказывает об альтернативном варианте для вложений — коммерческих помещениях.

Инвестиции для «продвинутых»: как правильно выбирать коммерческие помещения

pixabay.com

Где выбрать

Хорошее местоположение — один из главных факторов успеха. Удачные локации делятся на две категории: новые кварталы, где ведется активное строительство, и оживленные районы рядом с парками, метро и другими местами притяжения людей.

Например, хорошим вариантом станут коммерческие помещения в ЖК «Стрижи в Невском» от Setl Group: проект строится в 10 минутах ходьбы от метро «Ломоносовская» и напротив парка имени Бабушкина. Инвесторов также привлекает «ArtLine в Приморском», жилой комплекс с уникальным местоположением: в 5 минутах ходьбы от него — метро «Старая Деревня», а в 15 минутах — парк на Елагином острове.

В масштабных кварталах, которые строятся в новых, развивающихся частях города, спрос на инфраструктуру высокий. Как правило, крупных торговых центров и продуктовых гипермаркетах в таких локациях пока нет: именно поэтому большой популярностью пользуются магазины, кафе, салоны и аптеки на первых этажах домов. Яркий пример — ЖК «Чистое небо» в микрорайоне Каменка и ЖК «Солнечный город» на Петергофском шоссе. В каждом из них будут жить более 40 тысяч человек. 

Setl City
Setl City

Что выбрать

Первое, на что нужно обращать внимание, это визуальная доступность: помещение должно быть хорошо заметно с дороги и пешеходного тротуара, его не должны загораживать другие постройки, деревья и прочее. Например, в пятой очереди ЖК «Чистое небо» есть помещения, выходящие прямо на Комендантский проспект, через который ездят жители нескольких крупных кварталов. 

Следующий шаг — оценить планировку. Хороший вариант позволит арендаторам рационально использовать пространство и легко адаптировать его под потребности своего бизнеса: отделять зоны клиентов от складов, кухни и так далее. Например, удобным будет помещение открытого типа, в котором стены устанавливаются по усмотрению арендатора. Идеальная форма для помещения — прямоугольная или почти прямоугольная.  

Значительным плюсом также будут витринные окна и большая электрическая мощность, которой хватит для работы торгового оборудования.

Setl City
Setl City

Цена вопроса

Средняя цена квадратного метра коммерческого помещения — 183 тысячи рублей. Это в полтора раза выше стоимости квадратного метра жилья эконом- и комфорт-класса. Однако и прибыль у коммерческой недвижимости обычно выше, чем у квартир или апартаментов. Например, на однокомнатной квартире площадью 40 кв. метров, расположенной у метро, владелец может заработать около 30 тысяч рублей в месяц. При сдаче в аренду ставка на небольшие коммерческие помещения рядом со станциями метрополитена может достигать 2,5-3 тысячи рублей за квадратный метр: таким образом, ежемесячный доход может составить от 100 тысяч рублей.

В среднем инвесторы покупают коммерческую недвижимость за 15-16 млн рублей. Располагая такой суммой, можно, к примеру, приобрести помещение площадью 94 кв. метров в ЖК «Pulse на набережной» от Setl Group. Однако стать инвестором можно и с меньшим капиталом: например, в ЖК «Фортеция» в Кронштадте стоимость коммерческой недвижимости начинается от 4,9 млн рублей

Выгоднее всего покупать помещения на старте продаж: в домах Setl Group цены на них после завершения строительства вырастают в среднем на 30%. В особенно успешных проектах — например, в кварталах «Солнечный город» и «Чистое небо» — рост может достигать до 60%.

Setl City
Setl City

Как сдавать в аренду

Сдать в аренду коммерческое помещение сложнее, чем квартиру: к примеру, найти съемщика среди друзей и знакомых будет не так просто. Объявление должно включать качественные фотографии вашего помещения и самого дома, а также планировку, на которой указаны все параметры. Для поиска арендатора можно использовать сайты-агрегаторы, рассылки, контекстную рекламу и другие онлайн- и офлайн-инструменты.

Другой вариант — обратиться к профессионалам. Например, услугу «аренда под ключ» предлагает «Петербургская Недвижимость». Сервис позволяет не заниматься рекламой, поиском арендаторов и подписанием договора самостоятельно: все это сделают специалисты. Клиенты компании, купившие коммерческую недвижимость, могут воспользоваться услугой в любой момент после сдачи дома и сэкономить время и силы.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец всех коммерческих помещений в жилых комплексах Setl Group.

Резюме

Выбирайте коммерческие помещения рядом с метро, на оживленных улицах или в объектах квартальной застройки в новой части города.

В среднем помещения стоят 15-16 млн рублей, но можно найти варианты и за 5 млн рублей.

Покупать лучше всего на старте продаж. Рост цен может составить от 30 до 60%.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarationsнаш.дом.рф

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations

 

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