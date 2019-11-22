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Авто
22.11.2019 13:21
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Показываем новую машину Tesla – трак. Маск хочет запустить его на Марс, но на презентации его случайно разбили

Утром 22 ноября, когда в Лос-Анджелесе еще был вчерашний вечер, Илон Маск презентовал давно (и с некоторой настороженностью) ожидаемый грузовик-пикап Tesla Cybertruck. Опасения частично оправдались – уж слишком необычным оказался автомобиль «в стиле Blade Runner», да и само мероприятие прошло не совсем гладко.

Всего полчаса понадобилось гендиректору Tesla, чтобы рассказать об основных, на его взгляд, преимуществах Cybertruck. Похоже, что основным преимуществом, по мнению Маска, будет фантастическая прочность пикапа: удары кувалдой на презентации не оставили на кузове ни единой царапины. Но попытка доказать, что удары выдерживает не только сталь, но и специальное бронированное стекло, оказалась неудачной: боковые окна пошли трещинами. «Наверное, удар был слишком сильный», – промямлил Маск, и дальнейшую презентацию ему пришлось вести на фоне автомобиля с битыми стеклами.

Показываем новую машину Tesla – трак. Маск хочет запустить его на Марс, но на презентации его случайно разбили

Маск давно предупреждал, что внешний вид пикапа Tesla понравится не всем. И что он напоминает «транспорт будущего» из фантастических фильмов – упоминался и «Бегущий по лезвию», и «Назад в будущее». Но в реальности Cybertruck оказался даже еще более странным, чем киношные «прототипы». «Рубленые» формы с острыми углами, плоские поверхности без намека на аэродинамичность, треугольная крыша — все это сродни продукции бутафорского цеха какой-нибудь не очень богатой киностудии. Однако, может быть, в натуре Cybertruck производит лучшее впечатление, чем в трансляции, поскольку твиттер постепенно наполняется сообщениями от участников презентации, которые пишут сообщения типа «он начинает мне нравится».


«Из кино» пришел не только внешний вид пикапа, но и некоторые конструктивные решения. Так, корпус выполнен из нержавеющей стали, он представляет собой очень прочную «ракушку», а не традиционный сминаемый при ударах тонкий несущий кузов обычной легковушки. Полированная нержавейка не требует окраски и вообще почти никакого ухода – именно это решение было конструктивной особенностью DeLorean DMC12, прославленного фильмами «Назад в будущее».

Что касается техники, то тут Tesla впереди всех. Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах трансмиссии: с одним мотором и приводом на задние колеса, с полным приводом с двумя и даже с тремя моторами. В зависимости от этого различными будут и характеристики пикапа. В самом «слабом» варианте с одним электромотором разгон до сотни будет занимать чуть более 6 секунд, запас хода составит 400 километров, и грузовик сможет буксировать прицеп массой около 3,5 тонны. В варианте с двумя моторами и полным приводом время до сотни сокращается до 4,5 секунды, пробег увеличивается до 500 километров, и на прицеп можно будет уже грузить больше пяти тонн. Трехмоторный полноприводный вариант обещает разгон на уровне гиперкара – менее 3 секунд до 100 км/ч, запас хода увеличивается до 800 километров, а нагрузка — до 7 тонн.

В стандартное оборудование пикапа Tesla в обязательно порядке входит автопилот и адаптивная пневматическая подвеска, которая способна автоматически выравнивать машину при нагрузке на заднюю ось и изменять клиренс до 40 см для повышения проходимости.

И повышенная проходимость, и фантастическая внешность не случайны. В своем твиттере Илон Маск заявил, что вариант Cybertruck с герметичной кабиной будет «официальным грузовиком» на Марсе.

 


 

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